Нонна Гришаева вспомнила признание Владимира Симонова

Актриса Нонна Гришаева заявила, что Симонов был уставшим в последние дни жизни
Сергей Пятаков/РИА Новости

Актриса Нонна Гришаева призналась в беседе с изданием «Абзац», что последние дни народный артист России Владимир Симонов выглядел уставшим.

По словам Гришаевой, несмотря на внешнюю грусть и усталость, Симонов всегда улыбался и шутил. Артистка его запомнила таким в последние полтора-два месяца перед кончиной. Актриса также вспомнила, как несколько лет назад коллега жаловался ей на усталость.

«Я где-то года три назад пыталась его пригласить в один спектакль. И он сказал: «Ты знаешь, я так устал. У меня нет сил. Это же гастроли, это надо ездить. Я устал», — поделилась актриса.
9 ноября не стало ведущего актера Театра им. Евгения Вахтангова Владимира Симонова из-за сердечной недостаточности. Прощание с актером прошло 12 ноября в Большом фойе Театра Вахтангова.

Симонов обращался в больницу с жалобами на кашель в 2024 году, утверждал Telegram-канал Mash. Тогда врачи диагностировали актеру нарушение сердечно-сосудистой системы и высокое давление. Отмечалось, что из-за постоянной нагрузки сердце работало с перегрузкой.

Ранее появились подробности наследства Владимира Симонова.

