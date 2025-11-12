На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
К столетию Майи Плисецкой мировые звезды балета выступят в Кремлевском дворце

Спектакль «Майя. Сюита любви» пройдет 19 ноября
Пресс-служба спектакля «Майя. Сюита любви»

В Москве пройдет спектакль «Майя. Сюита любви». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе постановки.

Спектакль состоится 19 ноября в Государственном Кремлевском дворце. Он приурочен к 100-летию артистки балета Майи Плисецкой. Балетное гала-представление посвящено истории любви танцовщицы и композитора Родиона Щедрина. Одиннадцать балерин представят самые яркие и знаковые образы легендарной артистки. Ее мужа сыграет Владислав Лантратов. Над постановкой работали театральный режиссер Игорь Теплов и хореограф Виктория Литвинова.

В спектакле примут участие мировые звезды балета. Среди них прима-балерина Большого театра Екатерина Крысанова, прима-балерина Большого театра Кристина Кретова, а также выдающиеся артисты Московского музыкального театра имени К. С. Станиславского, заслуженная артистка России Оксана Кардаш, прима-балерина Елена Соломянко, прима-балерина Анастасия Лименько и ведущий солист Артур Мкртчян.

Актриса Александра Урсуляк станет голосом Майи Плисецкой. В постановке зачитают фрагменты знаменитых классических произведений, а также прозвучит авторская музыка Александра Симоненко. Также зрители смогут увидеть редкие документальные кадры из жизни балерины и ее мужа.

