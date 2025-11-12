В Италии обжаловали отмену выступлений Ильдара Абдразакова

Итальянское движение подало жалобу по поводу дискриминации в отношении Абдразакова

Итальянское политическое движение «Народ Венето» подало в прокуратуру жалобу после отмены концертов российского оперного певца Ильдара Абдразакова. Об этом ТАСС сообщил итальянский экс-депутат Вито Коменчини.

Коменчини назвал отмену выступлений Абдразакова очевидной дискриминацией. Он считает, что правоохранительные и судебные органы Италии должны расследовать подобные случаи.

По мнению Коменчини, «Арена ди Верона» решила не проводить концерт российского оперного певца из-за давления со стороны Минкульта и определенных политиков.

5 ноября дирекция фонда «Арена ди Верона» отменила участие российского артиста в постановке оперы «Дон Жуан» в Вероне. Оперу без участия Абдразакова покажут на сцене Филармонического театра в январе 2026 года.

Решение отменить выход на сцену Абдразакова в фонде комментировать отказались. Позже заместитель председателя Европарламента Пина Пиччино прокомментировала решение «Арены ди Верона». Политик порадовалась такому повороту событий.

