Собчак раскрыла имена знаменитостей, которыми восхищается

Журналистка Ксения Собчак призналась, что восхищается Лолитой и Катей IOWA
xenia_sobchak/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак заявила в Telegram-канале, что восхищается певицами Катей IOWA и Лолитой Милявской.

Собчак поблагодарила артисток за то, что они выступили на вечеринке в честь ее дня рождения.

«Спасибо за энергию и силу. Такие сильные и уникальные женщины на одной сцене оставили незабываемое впечатление», — написала она.

Кроме того, блогерша призналась, что мечтала о празднике, который бы подчеркнул женскую солидарность и силу.

«Очень верю в то, что женщины могут дружить, по‑настоящему восхищаться и поддерживать друг друга», — отметила знаменитость.

С 2023 по 2025 год Лолита Милявская столкнулась с массовыми просьбами общественников запретить ее концерты после участия в «голой» вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой, где также присутствовала Ксения Собчак.

В январе 2025 года Лолита потребовала у активистов перестать угрожать ей и ее зрителям. Артистка раскрывала, что делает скриншоты с угрозами и планирует передать их в Следственный комитет.

1 сентября Милявская сообщила, что организатору ее концерта в Петербурге подожгли дверь.

Ранее Буланова объяснила закрытие своего ресторана в Петербурге.

