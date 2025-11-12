Лепсу рекомендуют отказаться от близости с 19-летней Кибой: «Может спровоцировать инфаркт»

Народному артисту России Григорию Лепсу посоветовали снизить уровень стресса, волнения и физической нагрузки, чтобы избежать серьезных осложнений, вызванных его проблемами со здоровьем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

63-летний артист, утверждает СМИ, уже давно страдает от повышенного артериального давления. Врачи настоятельно рекомендуют ему пройти диспансеризацию, чтобы провести полный комплекс анализов и исследований для оценки состояния здоровья.

Медики предупреждают, что игнорирование симптомов может привести к гипертоническому кризу. Кроме того, недосып, неправильное питание и употребление алкоголя также повышают риск инфаркта.

«Лепсу порекомендовали не напрягаться с его 19-летней невестой Авророй — физическая активность при гипертонии и проблемах с сердцем может спровоцировать инфаркт или инсульт», — подчеркивает канал.

О романе певца с молодой возлюбленной стало известно в 2024 году — Лепс представил возлюбленную на церемонии «Муз-ТВ». Девушка утверждала, что артист не раз делал ей предложение, но бракосочетание так и не состоялось. Сам Лепс рассказывал журналистам, что планировал сыграть свадьбу летом и даже рассматривал венчание, однако планы были отложены.

Недавно Киба намекнула на замужество с народным артистом России и возможную беременность в 2026 году.

