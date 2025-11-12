На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лепсу рекомендуют отказаться от близости с 19-летней Кибой: «Может спровоцировать инфаркт»

Mash: врачи рекомендовали Лепсу отказаться от близости с Кибой из-за инфаркта
true
true
true
close
Пресс-служба LEPS ASIAN RESTAURANT & SINGER CLUB

Народному артисту России Григорию Лепсу посоветовали снизить уровень стресса, волнения и физической нагрузки, чтобы избежать серьезных осложнений, вызванных его проблемами со здоровьем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

63-летний артист, утверждает СМИ, уже давно страдает от повышенного артериального давления. Врачи настоятельно рекомендуют ему пройти диспансеризацию, чтобы провести полный комплекс анализов и исследований для оценки состояния здоровья.

Медики предупреждают, что игнорирование симптомов может привести к гипертоническому кризу. Кроме того, недосып, неправильное питание и употребление алкоголя также повышают риск инфаркта.

«Лепсу порекомендовали не напрягаться с его 19-летней невестой Авророй — физическая активность при гипертонии и проблемах с сердцем может спровоцировать инфаркт или инсульт», — подчеркивает канал.

О романе певца с молодой возлюбленной стало известно в 2024 году — Лепс представил возлюбленную на церемонии «Муз-ТВ». Девушка утверждала, что артист не раз делал ей предложение, но бракосочетание так и не состоялось. Сам Лепс рассказывал журналистам, что планировал сыграть свадьбу летом и даже рассматривал венчание, однако планы были отложены.

Недавно Киба намекнула на замужество с народным артистом России и возможную беременность в 2026 году.

Ранее сообщалось, что Арбенина появилась на сцене в Казахстане с трехмесячным малышом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами