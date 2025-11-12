Созданная ИИ песня впервые лидировала в чартах США

Песня «Walk My Walk» виртуальной группы «Breaking Rust» заняла первое место в чарте Billboard. Об этом сообщает ABS-CBN.

«Walk My Walk» стала первой сгенерированной с помощью ИИ композицией, которая лидировала в чартах США. Она появилась на первой строчке в категории кантри-музыки. Отмечает, что группа «Breaking Rust» не подтверждала в соцсетях, что песня сделана с помощью нейросетей.

Как отмечает издание, специальные приложения, распознающие ИИ, показали, что трек сгенерирован нейросетью.

В августе 2025-го британский певец Род Стюарт начал показывать созданный нейросетью ролик с Оззи Осборном на своих концертах.

По данным NBC, во время исполнения хита «Forever Young» («Вечно молодой» — перевод с английского. «Газета.Ru») Род Стюарт представил видео, в котором Осборн делает селфи на небесах с другими известными музыкантами.

Вместе с британским рок-певцом позируют такие ушедшие музыканты, как Боб Марли, Тупак Шакур, Фредди Меркьюри, Курт Кобейн, Майкл Джексон, Джордж Майкл, Уитни Хьюстон, Тина Тернер, Принс, Эми Уайнхаус, XXXTentacion.

