«Таскают, как куклу!»: Арбенина появилась на сцене в Казахстане с трехмесячным малышом

Поклонник Арбениной из Казахстана пришел на ее концерт с трехмесячным ребенком

Фанат пришел на концерт солистки группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной в Алма-Ате с трехмесячным ребенком. Об этом стало известно из видео, опубликованного артисткой в Telegram-канале.

Во время выступления Арбенина увидела у сцены мужчину с младенцем на руках, удивившись ситуации. Она призналась, что это первый случай в карьере, когда на концерт пришли настолько маленькие слушатели.

Солистка «Ночных снайперов» взяла ребенка на руки и подняла на сцену. Она с нежностью держала младенца на фоне криков из зала: «Крестная мама!»

Как отмечают казахстанские СМИ, публика неоднозначно отреагировала на появление молодого отца с сыном на мероприятии: одни оказались тронуты, а другие сочли рок-концерт неподходящим местом для младенца.

«Маленький, таскают, как куклу. Еще даже головку не держит»; «Таскать детей на такие мероприятия — это нелюбовь к своим детям. Вы знаете, сколько децибелов на таких концертах?» — приводит слова интернет-пользователей сайт kz.kursiv.media.

