В Кремле состоится премьера балета британского хореографа

В Кремле состоится премьера балета Джона Кука Ballet Triptych
Юлия Михеева

На сцене Государственного Кремлевского Дворца пройдет мировая премьера проекта Ballet Triptych. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

13 октября артисты выступят в рамках проекта компании МЬЮС ЭЙДЖЭНСИ, состоящий из одноактных балетов: «Кроткая», «Рахманинов» и «Футаж».

Премьерная часть — работа британского хореографа и большого поклонника русской литературы Джоны Пола Кука. Зрители увидят неоклассический балет «Кроткая» по одноименной повести Федора Достоевского. В главных ролях: приглашенная прима-балерина МАМТ К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко Ксения Рыжкова и сам Джона Кук.

Юлия Михеева

«Мне нравится, когда после прочтения книги или после похода в театр, кино или на выставку появляется больше вопросов, чем ответов. «Кроткая» Достоевского именно такая – это загадка. И чем больше я её изучаю, тем больше рождается вопросов. Создавать этот балет и танцевать в нём для меня эксперимент. Попытка проникнуть в головы и сердца этих двух персонажей. Балет — это тоже эксперимент с повествованием и танцем. Каковы здесь пределы и каковы возможности?» — поделился Джона Кук.

Вторым в триптихе будет балет «Рахманинов» хореографа Мариинского театра Дмитрия Пимонова. Главную мужскую роль в балете исполнит первый солист Мариинского театра Константин Зверев. А его партнершами станут прима-балерина Михайловского театра Ирина Перрен и первые солистки Мариинского театра Кристина Шапран, и Елена Евсеева.

Завершит «Балетный триптих» балет-танцсимфония Дмитрия Антипова «Футаж» на темы полотен Василия Кандинского под музыку Мориса Равеля.

Ранее эксперты раскрыли пять золотых правил «кинодиеты» для детей.

