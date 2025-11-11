На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Звезда фильмов Акиры Куросавы умер в 92 года

Японский актер Тацуя Накадаи скончался от пневмонии
true
true
true
close
TIFF/AFLO/Global Look Press

Японский актер Тацуя Накадаи умер в возрасте 92 лет. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на японские новостные агентства.

Звезда многих фильмов Акиры Куросавы, в том числе «Рая и ада», «Телохранителя» «Отважного самурая», скончался в токийской больнице от пневмонии.

Накадаи также снимался у Микио Нарусэ, Масаки Кобаяси, Масахиро Синоды, Кона Итикавы и Хироси Тэсигахары. В мире он наиболее известен благодаря роли в фильме Акиры Куросавы «Ран» — киноэпопее 1985 года, действие которой разворачивается в Сэнгоку — «Эпоху воюющих провинций». Сценарий фильма был вдохновлен «Королем Лиром» Шекспира. Картина, в которой Накадаи сыграл военачальника Хидэтору Итимондзи, принесла Куросаве его единственную номинацию на премию «Оскар» за лучшую режиссуру.

В 2015 году Накадаи был награжден Орденом культуры – высшей наградой Японии за вклад в искусство и науку.

До последнего года жизни актер продолжал выходить на сцену.

Ранее умер автор картины «Слава КПСС» Эрик Булатов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами