Звезда фильмов Акиры Куросавы умер в 92 года

Японский актер Тацуя Накадаи умер в возрасте 92 лет. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на японские новостные агентства.

Звезда многих фильмов Акиры Куросавы, в том числе «Рая и ада», «Телохранителя» «Отважного самурая», скончался в токийской больнице от пневмонии.

Накадаи также снимался у Микио Нарусэ, Масаки Кобаяси, Масахиро Синоды, Кона Итикавы и Хироси Тэсигахары. В мире он наиболее известен благодаря роли в фильме Акиры Куросавы «Ран» — киноэпопее 1985 года, действие которой разворачивается в Сэнгоку — «Эпоху воюющих провинций». Сценарий фильма был вдохновлен «Королем Лиром» Шекспира. Картина, в которой Накадаи сыграл военачальника Хидэтору Итимондзи, принесла Куросаве его единственную номинацию на премию «Оскар» за лучшую режиссуру.

В 2015 году Накадаи был награжден Орденом культуры – высшей наградой Японии за вклад в искусство и науку.

До последнего года жизни актер продолжал выходить на сцену.

Ранее умер автор картины «Слава КПСС» Эрик Булатов.