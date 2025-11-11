На малой родине Тургенева не нашлось денег на проведение праздника писателя

Депутат Орловского областного Совета народных депутатов Михаил Вдовин раскритиковал решение властей города отказаться от Тургеневского праздника. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Вдовина, это произошло после того, как он направил в администрацию письмо о тратах на городских праздники.

«Наконец-то я порадовался за администрацию города Орла, после моей публикации о нецелесообразности больших трат на праздники, получил письмо, в котором сказано, о том, что проекте бюджета города Орла не предусмотрены финансовые средства на проведение Тургеневского праздника, который является опорным праздником нашей литературной столицы», — иронично написал он.

Он предложил администрации также отказаться от проведения тендера на закупку фигур Деда Мороза и Снегурочки на 17 млн рублей, а также от проведения фестиваля «Вино-Сыр, Хлеб-Мед»

Кроме того, депутат пообещал, что праздник на малой родине писателя обязательно проведут с минимальными финансовыми затратами. Вдовин добавил, что именно так происходит как многие годы.

Русский писатель Иван Тургенев родился в Орле в 1818 году, литератора не стало во Франции в 1883 году. Самые известные произведения классика русской литературы — «Отцы и дети», «Муму», «Бежин луг».

