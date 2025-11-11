На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На малой родине Тургенева не нашлось денег на проведение праздника писателя

Депутат Вдовин раскритиковал решение властей Орла отказаться от Тургеневского праздника
true
true
true
close
Telegram-канал Канал депутата Михаила Вдовина

Депутат Орловского областного Совета народных депутатов Михаил Вдовин раскритиковал решение властей города отказаться от Тургеневского праздника. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Вдовина, это произошло после того, как он направил в администрацию письмо о тратах на городских праздники.

«Наконец-то я порадовался за администрацию города Орла, после моей публикации о нецелесообразности больших трат на праздники, получил письмо, в котором сказано, о том, что проекте бюджета города Орла не предусмотрены финансовые средства на проведение Тургеневского праздника, который является опорным праздником нашей литературной столицы», — иронично написал он.

Он предложил администрации также отказаться от проведения тендера на закупку фигур Деда Мороза и Снегурочки на 17 млн рублей, а также от проведения фестиваля «Вино-Сыр, Хлеб-Мед»

Кроме того, депутат пообещал, что праздник на малой родине писателя обязательно проведут с минимальными финансовыми затратами. Вдовин добавил, что именно так происходит как многие годы.

Русский писатель Иван Тургенев родился в Орле в 1818 году, литератора не стало во Франции в 1883 году. Самые известные произведения классика русской литературы — «Отцы и дети», «Муму», «Бежин луг».

Ранее звезда «Вампиров средней полосы» Ольга Медынич заступилась за Хэллоуин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами