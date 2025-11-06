На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Меган Маркл возвращается к актерской карьере

Герцогиня Меган Маркл сыграет саму себя в романтической комедии
Evan Agostini/Invision/AP

Герцогиня Сассекская, жена британского принца Гарри Меган Маркл возвращается к актерской карьере спустя восемь лет после ухода из киноиндустрии. Об этом сообщает The Sun.

44-летняя Маркл, прославившаяся ролью в американской юридической драме «Форс-мажоры», сыграет саму себя в голливудской комедии «Близкие друзья». Главные герои фильма — знаменитая и незнаменитая пары, в картине также снимутся Лили Коллинз, Бри Ларсон, Джек Куэйд и Генри Голдинг.

«Это важный момент для Меган, означающий возвращение к тому, что она по-настоящему любит. Она была завалена предложениями, но это показалось ей подходящим», — уточнил знакомый с ситуацией источник.

Инсайдер добавил, что это способ Меган снова ощутить радость съемок.

«Все участники очень взволнованы и поклялись хранить тайну о ее участии. Принц Гарри, конечно, поддерживает Меган в этом решении и хочет, чтобы она делала все, что доставляет ей радость», — добавил он.

Меган и Гарри, которые растят сына Арчи и дочь Лилибет, в 2020 году покинули пост действующих членов королевской семьи и переехали в США.

Накануне стало известно, почему принц Гарри недоволен Меган Маркл.

Ранее сообщалось, как к принцу Гарри и Меган Маркл относятся в Голливуде.

