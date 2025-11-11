Художника Эрика Булатова кремируют в Париже 14 ноября. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости его друг, искусствовед Сергей Попов.

После церемонии прощания останки художника-концептуалиста перевезут из столицы Франции в Москву по решению его вдовы Наталии.

Прощание в Париже пройдет в церкви Святой Троицы в Русском культурном центре на Набережной Бранли в Париже.

Булатова не стало в возрасте 92 лет 9 ноября. Последние три дня художник пролежал в одной из больниц Парижа, у него была эмфизема легких.

Эрик Булатов считался одним из самых богатых художников современности. За время своей карьеры мужчина создал множество известных мировому сообществу работ, среди которых «Вход – нет входа», «Свобода», «Живу-вижу». Его самая дорогая работа «Слава КПСС», созданная в 1975 году, была продана на аукционе Phillips в Лондоне за $2 млн.

Ранее о кончине Булатова высказался Никас Сафронов.