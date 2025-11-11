«Неожиданно»: эксперт назвал роман, который станет хитом в России

Главный редактор издательства «Подписные издания» Арсений Гаврицков поделился с «Газетой.Ru» мыслями о непредсказуемости читательских предпочтений в отношении зарубежной классики в России.

По словам Гаврицкова, даже опытные издатели зачастую не могут предугадать, какой зарубежный писатель найдет отклик у аудитории.

«Мы с коллегами из Яндекс Книг были уверены, что, скажем, книга Луизы Мэй Олкотт точно станет хитом и понравится вообще всем, но, например, роман Генри Джеймса «Другой дом», признаюсь, стал бестселлером несколько неожиданно для нас. Все-таки американский классик никогда не был книжным хитмейкером в нашей стране», — признался эксперт.

Однако Гаврицков уверен, что роман Мэри Шелли «Фолкнер», вышедший 7 ноября, встретят в России тепло. По его мнению, интерес к книге может повысить выход фильма Гильермо дель Торо «Франкенштейн».

Гаврицков также подчеркнул универсальность классической литературы, выдержавшей испытание временем, отвечая на вопрос об «идеальном читателе» «Фолкнера».

«В первую очередь, эту книгу стоит прочитать любителям классики, особенно английской. Если вам нравятся Диккенс и сестры Бронте, пропустить «Фолкнера» нельзя. Масштабное повествование, запоминающиеся герои, любовные переживания, этические дилеммы, детективная интрига и тайны прошлого — все это есть у Шелли. Идеальный выбор для холодных осенних вечеров», — отметил он.

Ранее сообщалось, что японская ассоциация AJA официально пришла в Россию на фоне аниме-бума.