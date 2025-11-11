Аниматоры из Японии задумали занять нишу Голливуда в России

Ассоциация японской анимации (AJA) зарегистрировала товарный знак в России. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Организация планирует заниматься не только производством и локализацией аниме в России, но и активно участвовать в аниме-фестивалях и других тематических мероприятиях. Также, утверждает SHOT, ассоциация планирует предоставлять российским компаниям права на новые японские аниме и лицензии на продажу сопутствующих товаров.

Ассоциация японской анимации (AJA) была основана в 2002 году и базируется в Токио. В нее входят 52 компании, среди которых авторы популярных проектов «Наруто», «Астробой» и «Призрак в доспехах».

SHOT связывает интерес AJA к российскому рынку с тем, что россияне стали чаще интересоваться азиатским контентом на фоне ухода западных мейджоров.

«Рост интереса к аниме у россиян в последние годы только растет, и японцы на фоне этого решили подсуетиться и заполнить собой пространство, которое освободилось после ухода из РФ американских мультипликационных компаний», — утверждает канал.

Ранее российский блогер раскрыла реалии жизни в США.