Пенсионер из «Игры в кальмара» получил условный срок за поцелуй в щеку

Актер О Ен Су, известный по роли пенсионера в сериале «Игра в кальмара», получил восемь месяцев условного срока по делу о домогательствах. Об этом пишет портал Yonhap.

Суд приговорил 80-летнего артиста к восьми месяцам тюрьмы с отсрочкой исполнения наказания на два года. Отмечается, что для судебной системы корейской республики характерны наказания, которые не предусматривают тюремное заключение в том случае, если обвиняемый не совершает правонарушений в определенный период. О Ен Су также обязали пройти программу для сексуальных преступников.

Некая женщина подала иск против 78-летнего актера в декабре 2021 года. Она утверждала, что в 2017 году О Ен Су прикасался к ней. В апреле 2022 года дело было закрыто без выдвижения обвинения, однако женщина подала апелляцию и расследование начали снова. По словам самого актера, он «держался с женщиной за руки, чтобы показать, как прогуляться вокруг озера». Обвинения он отрицает, говорит, что уже извинился перед женщиной и не считает это извинение признанием вины.

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