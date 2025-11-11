Никита Пресняков «пожертвовал» квартирой Пугачевой в центре Москвы из-за долгов

Музыкант Никита Пресняков, внук Аллы Пугачевой, «пожертвовал» подаренной бабушкой квартирой из-за долгов по ипотеке. Об этом рассказало издание 7days.ru.

Накануне РИА Новости выяснило, что квартира Преснякова в Варсонофьевском переулке в центре Москвы находится в залоге у банка. Юрист Денис Корягин предположил, что в 2018 году под залог этой недвижимости могла быть оформлена ипотека на другое имущество — и на фоне не выплат с сентября 2018 года на квартиру наложено обременение.

«В данном случае какие-либо сделки с недвижимостью могут проводиться лишь с согласия банка», — уточнил Корягин.

Речь идет о квартире площадью 249,3 кв. м., кадастровая стоимость которой составляет более 163,3 млн рублей. Пугачева подарила Преснякову недвижимость в 2012 году, но с 2018-го артист не может распоряжаться ею в полном объеме.

«Никита Пресняков пожертвовал бабушкиным подарком», — сообщает 7days.ru.

Сейчас Никита Пресняков выступает за границей под псевдонимом Nick Pres и занимается клипмейкингом. В конце октября певец Владимир Пресняков рассказывал на церемонии вручения премии «Золотой граммофон», что сын может вернуться в Россию уже в ближайшее время.

