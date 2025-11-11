«Чего докопались до старушки, она хоть в трусах»: Лолита вышла на сцену без юбки

Певица Лолита Милявская выступила на одном из мероприятий в провокационном образе, который ряд интернет-пользователей сочли чересчур откровенным. Об этом сообщает Telegram-канал «НеМалахов».

В СМИ появился ролик, на котором артистка стоит на сцене в блестящей блузке с разрезом. Ее наряд состоит из телесных лосин, напоминающих колготки, с черными вставками, создающими эффект шорт.

«Лолита уже традиционно без юбки», — с иронией отмечает Telegram-канал.

Выход Милявской в нестандартном образе разделил аудиторию на два лагеря: одни раскритиковали наряд артистки, а другие — заступились за нее, посчитав его простым сценическим образом, подходящим под закрытый формат мероприятия.

«Чего докопались до старушки, она хоть в трусах. Дибров вон вообще без носков выступает, — и ничего»; «Ноги длинные, ровные, почему бы и нет. Это же сценический образ. В жизни она очень даже хорошо одевается, со вкусом»; «Ее по беспределу отменили за голую вечеринку, а для выступлений по кабакам такой наряд подходит», — написали под постом.

Ранее сообщалось, что СМИ засняли Диброва с расстегнутой ширинкой после секс-вечеринки.