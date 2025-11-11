«Попросту выбрасывают кота»: российский блогер раскрыла реалии жизни в США

Безымянный российский блогер заявила на канале #делайчехочешь о несоответствии между имиджем американцев, созданным Голливудом, и реальностью повседневной жизни в Штатах. Своим мнением инфлюенсер поделилась на платформе «Дзен».

«Американское добродушие — это сплошное притворство: здороваясь и улыбаясь во весь рот, находясь в обществе коллег, американка вовсе не испытывает никаких теплых или дружественных чувств», — говорится в публикации.

Среди характерных черт жителей США блогер назвала то, что они зачастую относятся с явным высокомерием к приезжим из Латинской Америки, Азии и постсоветских стран — «не считают иммигрантов за равных».

Автор приводит в пример историю одной из жительниц Северной Каролины, которая полностью осталась без средств, как доказательство американского безразличия к окружающим. Женщина потеряла работу, жених разорвал помолвку, однако родственники отказались ей помогать, из-за чего американка оказалась вынуждена ночевать в приюте.

«Американцы приобретают домашних животных и даже платят за них немалые деньги (1000$ за котенка персидской породы), а затем, через месяц-два, попросту выбрасывают кота или собаку в городской парк», — добавляется в публикации.

Блогер сравнивает жителей Америки с детьми, у которых отсутствует чувство ответственности. Инфлюенсер считает, что в США привыкли легко относиться к вещам, живя по принципу: «понравилось — купил, надоело — выбросил».

