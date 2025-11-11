На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Попросту выбрасывают кота»: российский блогер раскрыла реалии жизни в США

Российский блогер: добродушие жителей США — притворство, созданное Голливудом
true
true
true
close
Shutterstock

Безымянный российский блогер заявила на канале #делайчехочешь о несоответствии между имиджем американцев, созданным Голливудом, и реальностью повседневной жизни в Штатах. Своим мнением инфлюенсер поделилась на платформе «Дзен».

«Американское добродушие — это сплошное притворство: здороваясь и улыбаясь во весь рот, находясь в обществе коллег, американка вовсе не испытывает никаких теплых или дружественных чувств», — говорится в публикации.

Среди характерных черт жителей США блогер назвала то, что они зачастую относятся с явным высокомерием к приезжим из Латинской Америки, Азии и постсоветских стран — «не считают иммигрантов за равных».

Автор приводит в пример историю одной из жительниц Северной Каролины, которая полностью осталась без средств, как доказательство американского безразличия к окружающим. Женщина потеряла работу, жених разорвал помолвку, однако родственники отказались ей помогать, из-за чего американка оказалась вынуждена ночевать в приюте.

«Американцы приобретают домашних животных и даже платят за них немалые деньги (1000$ за котенка персидской породы), а затем, через месяц-два, попросту выбрасывают кота или собаку в городской парк», — добавляется в публикации.

Блогер сравнивает жителей Америки с детьми, у которых отсутствует чувство ответственности. Инфлюенсер считает, что в США привыкли легко относиться к вещам, живя по принципу: «понравилось — купил, надоело — выбросил».

Ранее СМИ засняли Диброва с расстегнутой ширинкой после секс-вечеринки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами