Сын Александра Градского обвинил вдову отца в краже

Сын Александра Градского заявил, что вдова отца уменьшила наследственную массу
Борис Ельшин/РИА Новости

Сын Александра Градского Даниил поделился в беседе с Super подробностями суда с вдовой отца Мариной Коташенко.

Судебные разбирательства начались из-за 100 миллионов рублей, которые у Коташенко украли. Вдова музыканта заявляла, что заработала эту сумму без участия Градского. Однако суд решил, что эти деньги входят в наследственную массу. Даниил подал апелляцию.

«Поскольку отвечать на уменьшение наследственной массы перед наследниками должен тот человек, который эту массу уменьшил, а именно Марина Коташенко, а не тот, кто у неё что-то там украл. Украла у нас она, причем ещё и у своих детей тоже», — заявил сын артиста.

В августе Даниил Градский требовал исключить вдову отца из числа наследников. В качестве своего обоснования требования он указал, что музыкант женился на возлюбленной без своего намерения.

Суд первой инстанции установил, что Александр Градский женился на Марине за месяц до кончины. В итоге суд отказал в удовлетворении иска о признании ответчика недостойным наследником. Как объяснили, сын артиста не предоставил относимых и допустимых доказательств того, что вдова отца совершала умышленные противоправные действия, направленные против мэтра или против осуществления его последней воли.

Ранее в Госдуме назвали «пропагандой» дело об афере с квартирой Долиной.

