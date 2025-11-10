Бардо раскрыла, почему предложила 1 млн рублей за опровержение слухов о пластике

Актриса Наталья Бардо в беседе с изданием «Страсти» объяснила, зачем предложила миллион рублей за доказательства, что она делала пластику.

Бардо заявила, что ее жест был сделан в поддержку и защиту женщин, которых, как и ее, обвиняют в якобы наличии пластики.

«Тут был, скорее, такой момент из серии: «Давайте миллион, раз вы такие смелые». Это разговор о том, что очень легко сидеть на диване и человека осуждать, а вот заработать миллион, чтобы доказать свою позицию, никто не захотел», — отметила артистка.

В июле Бардо поставила миллион рублей на то, что не делала пластику груди. По словам звезды, ее обвинили в тайной «установке имплантов».

В августе 2024-го Бардо рассказала, что редко участвует в проектах мужа-режиссера Марюса Вайсберга. Как объяснила знаменитость, для нее часто нет подходящей роли в работах мужа-режиссера. Она уточнила, что Вайсберг выбирает на роли актеров, которые должны соответствовать определенному образу, внешности и возрасту. Актриса добавила, что иногда сама может отказаться от проекта супруга.

