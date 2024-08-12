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Наталья Бардо отказывалась от съемок в проектах мужа-режиссера

Актриса Бардо призналась, что отказывалась от ролей в проектах мужа-режиссера

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Наталья Бардо объяснила в беседе с Hello!, что редко участвует в проектах мужа-режиссера Марюса Вайсберга.

Бардо объяснила, что для нее часто нет подходящей роли в работах мужа-режиссера. Она объяснила, что Вайсберг выбирает на роли актеров, которые должны соответствовать определенному образу, внешности и возрасту. При этом актриса добавила, что иногда не соглашается на проекты супруга.

«Пару раз отказывалась. Из более чем шести десятков фильмов, в которых я снялась, всего к четырем имел отношение Марюс. Причем в один из сериалов он пришел уже после того, как я была утверждена на роль, изначально его должен был снимать другой режиссер. В моей жизни есть потрясающие профессионалы, с которыми я работаю, и им неважно, кто мой муж», — отметила артистка.

Бардо считает «иллюзией» мнение о том, что муж-режиссер обязательно продвигает свою жену-актрису.

Бардо и Вайсберг завели роман в 2015 году. Через год у них родился сын Эрик. По словам артистки, она не может похвастаться званием «идеальная жена» по многим причинам, но старается сохранять «огонек» в браке.

Ранее Наталья Бардо и Марюс Вайсберг попали в аварию.

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