Звезда «Джона Уика» порвал сухожилие на съемках нового боевика

Боевик «Побег из плена» выйдет в российский прокат
ПилотКино

В российский прокат 27 ноября выходит военный боевик Луиса Мэндилора «Побег из плена». Об этом сообщила «Газете.Ru» кинопрокатная компания «ПилотКино».

В главной роли снялся Скотт Эдкинс — актер и мастер боевых искусств, снявшийся в картинах «Ультиматум Борна», «Неудержимые 2» и «Джон Уик 4». В новой картине Эдкинс впервые проявил себя как актер первого плана. Он также выступил соавтором сценария к фильму — в основу сюжета лег рассказ актера.

По сюжету Джеймс Райт, командир авиакрыла британских ВВС, захвачен японцами и содержится в филиппинском лагере для военнопленных. Чтобы развлечь тюремщиков, пленных заставляют участвовать в жестоких боях. Оказавшись в отчаянной ситуации, Райт становится последней надеждой для своих товарищей, мечтающих выбраться из плена.

Главный антагонист фильма, подполковник Ито, которого играет Питер Синкода («Я, робот», «Сверхъестественное»), холодный и расчетливый человек, который относится к своим подчиненным и заключенным с одинаковым презрением и жестокостью. Синкоде удается через экран передать прогнившую сущность своего героя и вывести зрителя на сильные эмоции, заставляя искренне ненавидеть его.

Известно, что во время съемок первого боя Скотт Эдкинс порвал подколенное сухожилие, из-за чего пришлось немного скорректировать хореографию и график съемок боевых сцен.

