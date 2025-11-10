На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пирс Броснан спустя 20 лет помирился с наркозависимым сыном

Актер Броснан впервые за 20 лет после ссоры поужинал с приемным сыном Кристофером
true
true
true
close
Keystone Press Agency/Global Look Press

Голливудский актер Пирс Броснан помирился с приемным бывшим сыном Кристофером спустя 20 лет после ссоры. Об этом сообщает Mirror.

72-летнего артиста заметили с 52-летним сыном на семейном ужине с другим отпрыском Броснана — 28-летним Диланом. Очевидцы рассказывают, что Броснан был рад встрече.

«Они оба выглядели счастливыми и расслабленными, когда сидели с Диланом. Проблемы Пирса и Кристофера всем известны. Но, похоже, семье удалось оставить их позади. Было действительно приятно видеть их вместе», — рассказывают инсайдеры.

Кристофер страдал от кокаиновой и героиновой зависимостей и однажды впал в кому из-за передозировки. В 2005 году Пирс Броснан сказал, что проблемы Криса побудили его прервать общение с сыном.

«Я могу только твердо верить, что он поправится. Он был испытанием для всех в семье, но больше всего для самого себя. Он знает, как выбраться. Он этого не хочет», — говорил актер в интервью.

Кристофер — биологический сын первой жены Пирса, австралийской актрисы Кассандры Харрис, и ее бывшего мужа Дермота. Броснан усыновил его в 1986 году, а через пять лет матери Кристофера не стало.

Ранее жена заподозрила психическое расстройство у Энтони Хопкинса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами