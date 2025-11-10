На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Представители Дмитриенко прокомментировали сообщения о давке на концерте в Москве

Команда Дмитриенко начала внутреннюю проверку из-за скандала на концерте в Москве
Пресс-служба певца

Агент Вани Дмитриенко Ирина Чеботаева прокомментировала «Газете.Ru» скандал из-за концерта певца.

Команда Дмитриенко принесла извинения за предоставленные зрителям неудобства. По словам Чеботаевой, после концерта им начали приходить сообщения от поклонников, которым некомфортно на выходе или при проходе в зал. Представительница артиста уверила, что команда серьезно и внимательно разбирает все обращения.

«Организация входа, выхода и рассадки зрителей в «Мегаспорте» находится исключительно в зоне ответственности площадки и ее подрядчиков. Наша команда занималась технической и творческой частью шоу: сценой, звуком, светом и постановкой. К сожалению, повлиять на пропускную систему и движение зрителей внутри зала мы не могли, потому что это не в зоне нашей ответственности», — пояснила агентка исполнителя.

На данный момент команда Дмитриенко уже связалась с подрядчиками и проводит внутреннюю проверку.

«Безопасность и комфорт зрителей для нас всегда на первом месте», — заявила представительница певца.

10 ноября Telegram-канал 112 утверждал, что концерт Вани Дмитриенко в Москве едва не закончился давкой и массовой паникой. Поклонницы пожаловались, что ушли в слезах после концерта, за который они заплатили 20 тысяч рублей. По словам очевидцев, организаторы мероприятия не выпускали зрителей во время выступления. Они хватали и выталкивали слушателей, желавших выйти из зала. В итоге на выходе столпилось большое количество людей.

112 заявлял, что команда певца назвала возмущенных «мнительными» и «нетерпеливыми». Чеботаева пояснила, что слова вырвали из контекста.

Ранее Штурм отреклась от «экранного мужа».

