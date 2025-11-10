На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Шаляпин назвал ошибкой конфликт с Филиппом Киркоровым

Певец Прохор Шаляпин заявил, что поссорился с Киркоровым из-за Рудковской
Певец Прохор Шаляпин рассказал в интервью Ксении Собчак, что его конфликт с Филиппом Киркоровым начался в 2007 году.

Шаляпин отметил, что в те годы еще состоял в хороших отношениях с Киркоровым. Однако однажды он подслушал разговор народного артиста России с медиаменеджером Ларисой Синельщиковой. Киркоров советовал ей брать часть дохода Димы Билана в пользу Первого канала. Однако в беседе с Рудковской Филипп возмущался, что канал хочет обобрать ее подопечного.
Шаляпин возмутился интригам и решил рассказать Рудковской правду.

«Я идиот, честно. Это некрасиво было с моей стороны. Это ошибка была, я сейчас это понимаю. Естественно, Яна тут же в скандал с Филиппом. Они помирились через 3 дня, а я стал врагом», — рассказал исполнитель.

В беседе с Собчак Прохор Шаляпин также дал определение Алле Пугачевой. Он не согласился с политической позицией уехавшей из России звезды, которой, по его мнению, «страна дала всё». Музыкант назвал коллегу неоднозначной фигурой.

Шаляпин недоумевал, почему Пугачева не поддержала интересы государства, однако подчеркнул, что не имеет права на осуждение звезды, поскольку не добился похожих успехов.

Ранее Прохор Шаляпин раскрыл, что связывало его с молодой вдовой Джигарханяна.

