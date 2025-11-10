Прохор Шаляпин раскрыл, что связывало его с молодой вдовой Джигарханяна

Певец Прохор Шаляпин раскрыл в интервью журналистке Ксении Собчак, что связывало его с молодой вдовой актера Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской. Беседа с артистом опубликована на YouTube-канале «Осторожно, Собчак».

По словам Шаляпина, роман с женщиной был рекламным. Они с Цымбалюк-Романовской столкнулись в гримерке на съемках одной из телепередач и подружились.

После этого они сами предложили редакторам телеканала сделать программу об их якобы имеющих место отношениях.

Певец назвал Цымбалюк-Романовскую доброй и пожалел ее, поскольку пианистка долго ухаживала за пожилым человеком и, по его мнению, может претендовать на часть его наследства.

Прохор Шаляпин был трижды официально женат. Впервые он вступил в брак в 18 лет с женщиной, которая была старше него на 18 лет. Второй супругой певца стала бизнесвумен Лариса Копенкина, против отношений с которой выступала мать артиста. Третий штамп в паспорте у певца появился после свадьбы с предпринимательницей Татьяной-Клаудией Дэвис, которой не стало в сентябре 2021 года.

Также в интервью Прохор Шаляпин дал определение Алле Пугачевой.

Ранее Лозе посоветовали вместо критики молодых артистов написать новую песню.