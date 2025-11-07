На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Амаяк Акопян рассказал о заработках артистов в Советском Союзе

Иллюзионист Амаяк Акопян рассказал, что Вицин и Моргунов жили небогато
Заслуженый артист РФ Амаяк Акопян в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что актеры Георгий Вицин, Евгений Моргунов и Юрий Никулин в советское время жили скромно.

«Объездив весь Советский Cоюз, я работал со знаменитостями. Я вам честно скажу, я помню наших знаменитых артистов: Вицин, Моргунов, Никулин. Никулин очень хорошо себя чувствовал, потому что он работал за рубежом как артист цирка. А такие артисты, как Вицин, которого я очень хорошо знал, Моргунов — они жили очень скромно. Актер Сергей Филиппов, которого я хорошо знал, он жил очень скромно. В девяностые годы они [актеры] просто нуждались. Я помню, как я встречался с Георгием Вициным, который не бедствовал, но очень более скромно жил», — поделился Акопян.

Артист отметил, что известные актеры в Советском Союзе получали немного. Иллюзионисту, напротив, удавалось хорошо зарабатывать благодаря работе зарубежом в качестве артиста оригинального жанра.

«Я в девяностые годы ездил и работал во Франции, в Диснейленде. Я работал в Японии по полгода, и у меня была возможность очень хорошо заработать. А наши артисты театра, кино, они же все сидели, и у них вообще ни копейки не было, театры молчали, в театры не ходили, кино не снимали. Это я сел в самолёт, уехал в Японию, в Европу — это мне моя профессия артиста оригинального жанра позволяла гастролировать. А так, если бы я сидел бы в Советском Союзе, а потом Россия, 93 год....Ну все, беда, нищета была, все», — заявил Акопян.

Ранее Амаяк Акопян раскрыл размер своей пенсии.

