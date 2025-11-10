На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Ужасная новость»: Вдовиченков о кончине Симонова

Актер Вдовиченков заявил, что народный артист РФ Симонов был потрясающим актером
close
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Заслуженный артист РФ Владимир Вдовиченков в разговоре с «Пятым каналом» назвал народного артиста России Владимира Симонова потрясающим человеком и актером.

«Это ужасная новость. Когда я вчера ночью узнал, что умер Володя Симонов, меня, конечно, это потрясло», — признался Вдовиченков.

Актер рассказал, что играл в одном спектакле вместе с коллегой на протяжении 16-ти лет. Он назвал Симонова отличным партнером и признался, что не может представить без него существование Театра имени Евгения Вахтангова.

«Обаятельный, искрометный, самоироничный, со своими какими-то тараканами театральными, но это был потрясающий человек… Невзирая на то, что он был большой, на самом деле был большой ребенок… И страхи, и боязнь сцены», — поделился актер.

Он также рассказал, что Симонов был добрым, мягким и интеллигентным человеком, который всегда убедительно играл свои роли «словно барин». При этом, по словам Вдовиченкова, в жизни коллега был ранимым и нередко брал чужую вину на себя, если во время представления что-то начинало идти не по плану.

«Если культуру можно назвать стеной, скажем… То он — один из кирпичиков, который эту стену держит. Важный кирпичик...» — подытожил Вдовиченков.

Ведущего актера Театра им. Евгения Вахтангова Владимира Симонова не стало из-за сердечной недостаточности 9 ноября. Церемония прощания с артистом пройдет в театре Вахтангова.

В 2024 году Симонов обращался в больницу с жалобами на кашель, утверждал Telegram-канал Mash. Тогда врачи диагностировали артисту нарушение сердечно-сосудистой системы и высокое давление. Отмечалось, что из-за постоянной нагрузки сердце актера работало с перегрузкой.

Ранее Марат Башаров заявил, что смерть Владимира Симонова стала большой потерей как для театра имени Вахтангова, так и для всего кино.

