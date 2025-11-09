На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле рассказали о звонке Путина Пахмутовой в день рождения

Песков заявил, что Путин позвонил Пахмутовой в прямом эфире
true
true
true

Разговор президента РФ Владимира Путина и российского композитора Александры Пахмутовой, в ходе которого политик поздравил ее с днем рождения, фактически состоялся в прямом эфире. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

9 ноября народной артистке СССР исполнилось 96 лет. На видео с праздничного концерта в ее честь, опубликованного на канале Tazianavidos, во время звонка композитор благодарит президента за добрые слова, признается ему в любви и желает здоровья и счастья.

Пахмутова родилась в 1929 году в поселке Бекетовка под Сталинградом. В пять лет она сочинила свою первую пьесу для фортепиано «Петухи поют». Композитор наиболее известна по работе с мужем, поэтом-песенником Николаем Добронравовым. Вместе они создали несколько сотен композиций, в том числе — «Трус не играет в хоккей», «Надежда», «Птица счастья», «Как молоды мы были» и «Главное, ребята, сердцем не стареть».

Ранее Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) призвали лишить гражданства после оскорбления Пахмутовой.

