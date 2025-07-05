Бывший продюсер Лободы не закрыла ИП в России

Бывший продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина не закрыла деятельность «Индивидуального предпринимателя» (ИП) в России и числится учредителем зарегистрированной в Москве организации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на юридические документы.

В августе 2018 года женщина зарегистрировала ИП для ведения деятельности «в области исполнительских услуг». По состоянию на июль текущего года, ИП является действующим.

Кроме того, Крапивина является учредителем действующего общества с ограниченной ответственностью «О май гад мьюзик». Компания была зарегистрирована в столице в сентябре 2021 года. Доля Крапивиной в ООО составляет 50% с момента учреждения. С октября 2022 года руководителем этого предприятия является другое лицо.

После начала Россией специальной военной операции на Украине в 2022 году Крапивина, как и Светлана Лобода, покинула Россию.

В марте того же года СПЧ направил запрос в МВД с просьбой проверить законность получения Крапивиной гражданства Российской Федерации. Основой для заявления стали посты продюсера в социальных сетях с критикой российских властей и СВО. В МВД заявили, что Крапивина не является россиянкой, поскольку ее паспорт признан выданным в нарушение порядка, установленного законодательством страны. Тем не менее, в юридических документах указано, что Крапивина является гражданкой РФ.

Ранее 42-летняя Светлана Лобода показала редкое фото с дочерью.