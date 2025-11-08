Умер народный художник России Никонов

Советского и российского живописца, народного художника России, академика и члена Президиума РАХ Павла Никонова не стало на 96 году жизни. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Российской академии художеств.

«Российская академия художеств с прискорбием сообщает, что сегодня скончался народный художник РФ, академик и член Президиума РАХ Павел Федорович Никонов», — сказала собеседница агентства.

В пресс-службе добавили, что на сайте РАХ позже опубликуют информацию о прощании с художником.

Павел Никонов родился в 1930 году в Москве. С 1949 по 1956 годы он был студентом Московского государственного института им. В. И. Сурикова, где в 1956 году защитил дипломную работу «Октябрь», которая была отмечена серебряной медалью на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве в 1957 году и золотой медалью на Всесоюзной художественной выставке в 1958 году.

Произведения Никонова находятся в собраниях крупнейших российских музеев, среди которых Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей, Ростовский областной музей изобразительных искусств и других музеях и частных собраниях РФ и других стран.

