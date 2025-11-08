На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Умер народный художник России Никонов

Народный художник России Павел Никонов скончался в возрасте 95 лет
true
true
true
close
Владимир Вяткин/РИА Новости

Советского и российского живописца, народного художника России, академика и члена Президиума РАХ Павла Никонова не стало на 96 году жизни. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Российской академии художеств.

«Российская академия художеств с прискорбием сообщает, что сегодня скончался народный художник РФ, академик и член Президиума РАХ Павел Федорович Никонов», — сказала собеседница агентства.

В пресс-службе добавили, что на сайте РАХ позже опубликуют информацию о прощании с художником.

Павел Никонов родился в 1930 году в Москве. С 1949 по 1956 годы он был студентом Московского государственного института им. В. И. Сурикова, где в 1956 году защитил дипломную работу «Октябрь», которая была отмечена серебряной медалью на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве в 1957 году и золотой медалью на Всесоюзной художественной выставке в 1958 году.

Произведения Никонова находятся в собраниях крупнейших российских музеев, среди которых Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей, Ростовский областной музей изобразительных искусств и других музеях и частных собраниях РФ и других стран.

Ранее умер художник «Острова Сокровищ» и «Доктора Айболита».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами