На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Химия»: жена Соколовского оправдала измены мужа

«СтарХит»: жена Соколовского Ангелина связала измену мужа с отсутствием химии
true
true
true
close
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Звездные супруги Ангелина и Влад Соколовские стали участниками реалити-шоу «Ставка на любовь», где им пришлось столкнуться с вопросами о прошлом певца. Об этом сообщает «СтарХит».

Участница шоу Айза-Лилуна, близкая подруга экс-супруги Соколовского Риты Дакоты, открыто выразила свое негативное отношение к артисту. Она рассказала, как поддерживала Риту Дакоту во время их сложного развода, когда та была беременна.

«Я была рядом с Ритой в тот сложный период их отношений, наполненный изменами. Ее слезы были на моих руках, ей было очень сложно, она на тот момент ждала ребенка», — поделилась Айза.

На вопрос ведущего Влада Топалова о причинах неверности певца в первом браке Ангелина ответила, что их с Владом отношения отличаются особой химией, которой у него раньше не было.

«Изначально отношения Риты и Влада строились на дружеской основе, и в какой-то момент дружба вытеснила сексуальную историю — химию между ними», --заявила она.

В то же время ответ Ангелины не убедил Айзу в том, что Соколовский исправился после ситуации с Дакотой. Она назвала поведение певца «красным флагом» и предупредила его нынешнюю жену о возможных рисках.

Влад Соколовский женился на певице Рите Дакоте в 2015 году — в браке родилась дочь Мия. Звезды развелись в 2018 году , а с 2019-го у Соколовского начались отношения с Ангелиной Сурковой, которая родила ему сына Дэвида.

Ранее адвокат раскрыла подробности развода Дибровых.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами