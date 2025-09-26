«Химия»: жена Соколовского оправдала измены мужа

Звездные супруги Ангелина и Влад Соколовские стали участниками реалити-шоу «Ставка на любовь», где им пришлось столкнуться с вопросами о прошлом певца. Об этом сообщает «СтарХит».

Участница шоу Айза-Лилуна, близкая подруга экс-супруги Соколовского Риты Дакоты, открыто выразила свое негативное отношение к артисту. Она рассказала, как поддерживала Риту Дакоту во время их сложного развода, когда та была беременна.

«Я была рядом с Ритой в тот сложный период их отношений, наполненный изменами. Ее слезы были на моих руках, ей было очень сложно, она на тот момент ждала ребенка», — поделилась Айза.

На вопрос ведущего Влада Топалова о причинах неверности певца в первом браке Ангелина ответила, что их с Владом отношения отличаются особой химией, которой у него раньше не было.

«Изначально отношения Риты и Влада строились на дружеской основе, и в какой-то момент дружба вытеснила сексуальную историю — химию между ними», --заявила она.

В то же время ответ Ангелины не убедил Айзу в том, что Соколовский исправился после ситуации с Дакотой. Она назвала поведение певца «красным флагом» и предупредила его нынешнюю жену о возможных рисках.

Влад Соколовский женился на певице Рите Дакоте в 2015 году — в браке родилась дочь Мия. Звезды развелись в 2018 году , а с 2019-го у Соколовского начались отношения с Ангелиной Сурковой, которая родила ему сына Дэвида.

Ранее адвокат раскрыла подробности развода Дибровых.