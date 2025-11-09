Владимиру Симонову не сделали срочную операцию на сердце

Shot: актеру Владимиру Симонову нужна была срочная операция на сердце

Народному артисту России Владимиру Симонову требовалась срочная операция на сердце. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, в конце октября Симонова госпитализировали на скорой помощи. Актеру нужна была операция, однако она переносилась из-за многочисленных противопоказаний. 9 ноября артиста не стало из-за сердечной недостаточности.

Церемония прощания с артистом пройдет в театре Вахтангова. Дату сообщат позже.

Симонов обращался в больницу с жалобами на кашель в 2024 году, утверждал Telegram-канал Mash. Тогда врачи диагностировали актеру нарушение сердечно-сосудистой системы и высокое давление. Отмечалось, что из-за постоянной нагрузки сердце работало с перегрузкой.

В фильмографии Симонова было более 150 ролей. Артист участвовал в таких проектах, как «Одиноким предоставляется общежитие», «КостяНика. Время лета», «Одна любовь на миллион», «Чернобыль», «Ржевский против Наполеона», «Пальма», «Каменская», «Ермоловы», «Перевал Дятлова», «Кухня».

