Владимиру Симонову не сделали срочную операцию на сердце

Shot: актеру Владимиру Симонову нужна была срочная операция на сердце
Екатерина Цветкова

Народному артисту России Владимиру Симонову требовалась срочная операция на сердце. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, в конце октября Симонова госпитализировали на скорой помощи. Актеру нужна была операция, однако она переносилась из-за многочисленных противопоказаний. 9 ноября артиста не стало из-за сердечной недостаточности.

Церемония прощания с артистом пройдет в театре Вахтангова. Дату сообщат позже.

Симонов обращался в больницу с жалобами на кашель в 2024 году, утверждал Telegram-канал Mash. Тогда врачи диагностировали актеру нарушение сердечно-сосудистой системы и высокое давление. Отмечалось, что из-за постоянной нагрузки сердце работало с перегрузкой.

В фильмографии Симонова было более 150 ролей. Артист участвовал в таких проектах, как «Одиноким предоставляется общежитие», «КостяНика. Время лета», «Одна любовь на миллион», «Чернобыль», «Ржевский против Наполеона», «Пальма», «Каменская», «Ермоловы», «Перевал Дятлова», «Кухня».

