Потап и Настя Каменских выступили в дешевых пабах США

Shot: певцы Потап и Настя Каменских заработали на концерте в США менее $10 тысяч

Певцы Потап (Алексей Потапенко) и Настя Каменских выступили в нескольких дешевых пабах США. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, Потап и Каменских провели концерт в пабах и небольших ресторанах в Нью-Йорке, Майами, Филадельфии и Лос-Анджелесе. Стоимость билета на выступление составляла около $65 (5 279 рублей по текущему курсу – «Газета.Ru»). Как утверждает Shot, артисты зарабатывают за мероприятие менее $10 тысяч (812 300 рублей).

Последнее выступление Каменских прошло в Северной Каролине. Артистка спела на вечеринке в честь Хэллоуина. Отмечается, что певица разговаривала со зрителями и исполняла свои хиты на русском языке.

В феврале 2025-го Потап признался, что оборот дуэта «Потап и Настя» составлял от $1 до $5 млн. Он отметил, что чистый доход составлял около 30% от этой суммы.

Потапенко также вспомнил, что им предлагали $150 тыс. за ночь с Каменских. По словам артиста, им много всего готовы были подарить за то, чтобы провести время с певицей — и остров, и бриллианты, и Rolls-Royce.

