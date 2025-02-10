Потапенко раскрыл доход «Потапа и Насти» в лучшие годы

Певец Алексей Потапенко (он же – Потап) признался, что оборот дуэта «Потап и Настя» составлял от $1 до $5 млн.

«Там было что-то около 30% в марже, чистый доход. Сейчас я аккумулирую больше: сейчас больше [и денег], и объем», — уточнил исполнитель.

Потапенко также вспомнил, что им предлагали $150 тыс. за ночь с Анастасией Каменских. По словам артиста, им много всего готовы были подарить за то, чтобы провести время с певицей — и остров, и бриллианты, и Rolls-Royce.

«Настя очень жесткая в этом плане. Она очень жестко отказывала, за что мне эти обиженные романтические персонажи приходили и предъявляли: «Твоя телка в нас цветами швыркнула» <…> Были очень опасные [люди], но хватило таланта и мудрости оставить все на словах», — рассказал Потап.

В мае 2024 года Потап попал в скандал. РЕН ТВ заявлял, что рэпер написал, а потом удалил пост об актрисе Анастасии Заворотнюк после того, как ее не стало. Телеканал показал скриншот, на котором Потапенко якобы опубликовал сторис в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) с Заворотнюк и фразой на украинском языке: «Ну что, Настя, весело было играть образы, выставляя украинок тупыми? Хорошо, что больше не сыграешь».

Ранее Потап рассказал, что дает концерты за границей по заданию Зеленского.