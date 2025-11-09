На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Инстасамка пожаловалась на проблемы с кожей на нервной почве

У рэперши Инстасамки появились проблемы с кожей на фоне стресса
true
true
true
close
instasamka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэперша и блогерша Инстасамка (Дарья Еропкина – настоящее имя) пожаловалась в Telegram-канале на моральное состояние.

Из-за стресса у Инстасамки начались проблемы с кожей. Тело артистки покрылось коркой. У нее также резко упал иммунитет. Блогерша заболела. Она пожаловалась, что не может отменить ни одного концерта.

«Если бы это были мои собственные концерты, за которые я получаю все деньги, возможно, я бы договорилась о переносе, но здесь замешаны другие люди, которым нужно было получить деньги прямо сейчас, и они с меня не слезут», — заявила певица.

1 июля Инстасамка обвинила Дору и Мэйби Бэйби в лицемерии и предательстве России. Исполнительницу возмутили выступления артисток на городских мероприятиях в России. Еропкина вспомнила, что в последний альбом Доры вошли каверы на треки раскритиковавшего СВО рэпера FACE (признан в РФ иностранным агентом) и группы «Валентин Стрыкало». Мэйби Бэйби, в свою очередь, Инстасамка обвинила в пропаганде «разного рода экстремистской» деятельности.

Ранее к певице Доре ворвался сталкер в костюме Человека-паука.

