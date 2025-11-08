На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Певица Марфа покорила Игоря Николаева

Певица Марфа установила рекорд шоу «Ну-ка, все вместе!»
Певица Марфа покорила Игоря Николаева во время специального выпуска шоу «Ну-ка, все вместе», посвященного 65-летию народного артиста России. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала «Россия».

В праздничном проекте все участники выступали в алых нарядах, а рояль на сцене был ярко-красным. Всего в нем приняли участие десять победителей прошлых сезонов, включая Марфу Николаеву.

Финалистка шестого сезона сезона шоу установила во время спецвыпуска рекорд, четыре раза набрав максимальные 100 баллов. Как и другие конкурсанты, она исполнила хиты маэстро — ей достались «Странник» и «Желтые тюльпаны» .

«За две недели до эфира мы меняем песню. Каждый день по 5 часов я занималась вокалом и ещё по 2 часа хореографией. Финальные аранжировки команда проекта воплотила в жизнь буквально за три дня. Костюм сшили за ночь... Но я была абсолютно счастлива!» — делится впечатлениями она.

Исполнение Марфы восхитило Игоря Николаева, который лично вручил победительнице главный приз — авторскую песню.

«Люди вставали сами и невероятно громко поддерживали. Даже Баскова несколько раз перезаписывали, потому что из-за оваций он ничего не слышал», — делится певица.

Марфа — артистка продюсерского центра Виктора Дробыша, победительница шоу «Звезда-2025» и выпускница академии Ларисы Долиной.

Ранее Иосиф Пригожин рассказал об особых отношениях звезд с законом.

