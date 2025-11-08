На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Хирург рассказал о возможных операциях Татьяны Овсиенко

Хирург Копасов предположил, что певица Овсиенко сделала подтяжку лица и шеи
Нина Зотина/РИА Новости

Пластический хирург Андрей Копасов рассказал о возможных операциях Татьяны Овсиенко, недавно удивившей поклонников подтянутым лицом. Врача цитирует kp.ru.

Копасов предположил, что 59-летней Овсиенко был проведен комплекс операционных омолаживающих вмешательств.

«Предположу, что выполнена комбинированная подтяжка нижней трети лица и шеи. Видно, что подтянулась не только кожа, но и мышечно-апоневротический слой, отвечающий за каркас лица. Ушли брыли, овал стал четким», — сказал он.

В свою очередь, подтяжка платизмы (мышцы шеи) могла обеспечить более выразительный шейно-подбородочный угол, добавил хирург. Копасов также не исключил, что была выполнена и эндоскопическая подтяжка средней трети лица и подтяжка лба.

Работу хирургов, которые могли оперировать певицу, он назвал деликатной и аккуратной, «без перебора», а внешний вид артистки — замечательным.

В октябре Прохора Шаляпина обвинили в падении в «чан с фильтрами».

Ранее Рита Дакота показала результаты повторной операции на глазах.

