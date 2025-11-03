Рита Дакота показала результат повторной операции на глазах: «Прожила травму»

Певица Рита Дакота показала результат повторной операции на глазах. Об итогах исправления неудачной блефаропластики она рассказала на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Рассказывая об операциях, она сравнила неудачную подтяжку с браком с певцом Владом Соколовским — по словам артистки, она «прожила травму, но не закрылась навсегда» и доверилась другому хирургу.

«Очень похожая история была с разводом. После того как поступил со мной мой бывший муж, я вполне могла закрыться от мужчин и больше никому не довериться. Но я очень рада, что рискнула и смогла», — написала она.

В мае Дакота рассказала, что получила множество хейта и критики после того, как предыдущий хирург по своей инициативе сделал ей «лисьи глаза». По словам певицы, врач обещал ей, что со временем все должно было «усесться», но ничего не произошло. Артистка добавила, что один глаз стал меньше другого, а бровь ниже другой.

В сентябре певица решилась на новую операцию.

Ранее Рита Дакота объявила вознаграждение за свою одежду на Бали.