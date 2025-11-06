Рэперу ICEGERGERT грозит арест за выкрик «Жизнь ворам!»

На рэпера ICEGERGERT завели дело за выкрик «Жизнь ворам!», ему грозит арест

Рэперу ICEGERGERT (настоящее имя Георгий Гергерт) грозит административный арест до 15 суток из-за административного дела, которое в отношении него возбудили за выкрик «Жизнь ворам!» во время выступления. Об этом сообщила прокуратура Москвы в Telegram-канале.

Ему вменяют публичное демонстрирование атрибутики экстремистской организации.

Согласно выводам лингвистического исследования, произнесенная Гергертом фраза во время концерта связана с криминальной субкультурой, тюремным образом жизни, имеет положительную оценку лиц, принадлежащих к указанной субкультуре и экстремистской организации «АУЕ» (организация признана в РФ экстремистской и запрещена).

Свою вину репер признал. Материалы административного дела направят в суд для рассмотрения по существу.

На видео с московского концерта ICEGERGERT, на котором артист в финале выступления выпивает напиток из стопки и кричит «Жизнь ворам!», обратила внимание глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она расценила эти слова как открытую пропаганду криминальной субкультуры. После этого Гергертом занялась прокуратура.

Ранее ICEGERGERT извинился за выкрик «Жизнь ворам!».