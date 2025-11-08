На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Юрия Николаева похоронят рядом с Вячеславом Добрыниным

Телеведущего Николаева похоронят рядом с композитором Добрыниным на Троекуровском кладбище
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Телеведущего Юрия Николаева похоронят рядом с композитором Вячеславом Добрыниным и режиссером Геральдом Бежановым. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

8 ноября на Троекуровском кладбище в Москве проходит прощание с Николаевым. На траурную церемонию пришли певица Зара, певцы Александр Маршал и Александр Буйнов, телеведущая Елена Малышева, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов и многие другие.

Венки на кладбище прислали группа «Любэ», детский театр-студия «Непоседы», коллеги по передачам, в которых работал Николаев.

Юрий Николаев умер после борьбы с онкологическим заболеванием в возрасте 76 лет. В середине октября его госпитализировали с трудностями с дыханием.

«Газета.Ru» рассказала о жизни и карьере одного из самых известных телеведущих в истории нашей страны.

Ранее юрист раскрыл, кому достанется наследство Юрия Николаева.

