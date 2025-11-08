На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Группа «СЛОТ» выпустила юбилейный альбом

PR-служба СЛОТ

Группа «СЛОТ» выпустила юбилейный альбом «х10». О десятой пластинке коллектива сообщила «Газете.Ru» пресс-служба коллектива.

«х10» стал первой масштабной работой с вокалисткой Дарьей Равдиной.

«С «Инстинкта выживания» прошло четыре года. Мы выдохнули, перегруппировались ещё сильнее вдохнули и выдохнули юбилейный альбом.  Альбом с названием «F5» уже был, а этот – «Икс-тэн» – в некотором смысле умножение того альбома на два. Все участники раскрылись по-новому именно на этой пластинке», — говорит Игорь «Кэш» Лобанов, основатель и вокалист группы.

Лобанов назвал «х10» классическим альбомом группы по атмосфере и посылу, о при этом содержащим новые музыкальные приемы и отражение актуальных тем. Любимыми треками на пластинке он назвал песни «Биполярная зима», «Обет молчания» и «Точка невозврата».

«В процессе работы над пластинкой мы пережили весь доступный спектр эмоций. Самое главное, что мы сделали этот альбом вместе. Это была непростая задача, но нам удалось осуществить задуманное», — рассказывает Дарья Равдина.

Ее любимыми песнями с альбома оказались «Кошки против соб@к», «Мы» и «Антигерой».

В России этой осенью пройдут два концерта группы «СЛОТ» — 21 числа в клубе А2 в Санкт-Петербурге, а 28 ноября в VK Stadium в Москве.

С 2002 года группа «СЛОТ» выпустила десять студийных альбомов, три мини-альбома, пять сборников и три десятка синглов. Летом 2024 года в группу пришла вокалистка Дарья Равдина.

Ранее Сергей Шнуров сделал заявление о новых песнях.

