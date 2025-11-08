На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зара рассказала о знакомстве с Юрием Николаевым в 13 лет: «По-отечески относился»

В Москве началось прощание с телеведущим Юрием Николаевым
true
true
true
close
Пелагия Тихонова/РИА Новости

На Троекуровском кладбище в Москве проходит церемония прощания с ведущим передачи «Утренняя звезда» Юрием Николаевым. Об этом сообщает NEWS.ru.

Проститься с телеведущим, в частности, пришла певица Зара, рассказавшая о знакомстве с Николаевым.

«Я совсем юной девочкой в 13-летнем возрасте принимала участие в его проекте «Утренняя звезда». Он легендарный, он открыл столько звезд, так по-отечески к нам относился. Мы частл с ним говорили по телефону, он говорил, что все хорошо, что он все проверяет», — делится она.

Зара напомнила, что позже много лет сидела с Николаевым в жюри проекта «Звезда» и уже сама судила молодых талантов. Певица отметила, что у ведущего была феноменальная память, и он помнил всех участников своего проекта даже через многие годы — ее в том числе.

Также на прощание пришли артисты Александр Маршал, Юрий Антонов, Леонид Ярмольник, Алла Данько, Иван Кулебякин и другие.

Народного артиста России Юрия Николаева не стало в возрасте 76 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. «Газета.Ru» рассказывает о жизни и карьере одного из самых известных телеведущих в истории нашей страны.

Ранее юрист раскрыл, кому достанется наследство Юрия Николаева.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами