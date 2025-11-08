На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Московская квартира внука Пугачевой оказалась в залоге

Юрист Корягин: Никита Пресняков мог оформить ипотеку под залог квартиры
true
true
true
close
Global Look Press

Московская квартира внука певицы Аллы Пугачевой Никиты Преснякова оказалась в залоге у банка, Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы Росреестра и другие касающиеся этого вопроса материалы.

Документы, оказавшиеся в распоряжении агентства, подтверждают, что квартира в доме в Варсонофьевском переулке в центре Москвы в 2012 году перешла в собственность Преснякова. Кадастровая стоимость жилья площадью 249,3 кв. м превышает 163,3 миллиона рублей.

В документах Росреестра указано, что на квартире есть обременения в виде ипотеки с сентября 2018 года. По словам юриста Дениса Корягина, такое обременение может означать, что в 2018 году Пресняков мог оформить под залог квартиры ипотеку, например, на другое имущество.

По словам специалиста, полноправно пользоваться недвижимостью до тех пор, пока на ней числятся обременения, нельзя.

«В данном случае какие-либо сделки с недвижимостью могут проводиться лишь с согласия банка», — заключил Корягин.

В конце октября Владимир Пресняков рассказал на церемонии вручения премии «Золотой граммофон», что его сын Никита Пресняков в ближайшее время может вернуться в Россию.

Ранее СМИ раскрыли, что Пугачева купила дом в Софии за 50 млн рублей в надежде сбежать от папарацци.

