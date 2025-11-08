На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Виктор Дробыш поделился интимной деталью супружеской жизни

Продюсер Дробыш заявил, что жена хвалит его за секс
true
true
true
close
Алексей Куденко/РИА Новости

Заслуженный артист России Виктор Дробыш рассказал, за что его ругает и хвалит жена. Дробыша цитирует «Пятый канал».

«Мне кажется, что я ангел. Жена бы меня не поддержала», — посмеялся он.

По словам продюсера, жена хвалит его за трудоголизм, однако сам он думает, что нужно работать еще больше и усерднее. На вопрос журналиста о том, за что жена его хвалит, Дробыш неожиданно поделился интимной деталью супружеской жизни.

«За секс», — сказал он.

Виктор Дробыш познакомился со своей супругой Татьяной в 2007 году, через год они поженились. В браке родилось двое детей: дочь Лидия и сын Даниил. Также у Татьяны есть сын от первого брака — Антон.

В октябре Виктор Дробыш стал дедушкой в пятый раз. Невестка продюсера, певица Александра Гуркова, сообщила о рождении сына.

Ранее Денису Мацуеву прищемило руку в Пекине.

