Виктор Дробыш поделился интимной деталью супружеской жизни

Продюсер Дробыш заявил, что жена хвалит его за секс

Заслуженный артист России Виктор Дробыш рассказал, за что его ругает и хвалит жена. Дробыша цитирует «Пятый канал».

«Мне кажется, что я ангел. Жена бы меня не поддержала», — посмеялся он.

По словам продюсера, жена хвалит его за трудоголизм, однако сам он думает, что нужно работать еще больше и усерднее. На вопрос журналиста о том, за что жена его хвалит, Дробыш неожиданно поделился интимной деталью супружеской жизни.

«За секс», — сказал он.

Виктор Дробыш познакомился со своей супругой Татьяной в 2007 году, через год они поженились. В браке родилось двое детей: дочь Лидия и сын Даниил. Также у Татьяны есть сын от первого брака — Антон.

В октябре Виктор Дробыш стал дедушкой в пятый раз. Невестка продюсера, певица Александра Гуркова, сообщила о рождении сына.

