Виктор Дробыш стал дедушкой в пятый раз

Невестка продюсера Виктора Дробыша, певица Александра Гуркова, сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о рождении сына.

По словам Гурковой, это были самые лучшие роды в ее жизни. Она пообещала поделиться подробностями позже. Малыш появился на свет 5 октября. Он стал пятым ребенком в семье Гурковой и Валерия Дробыша.

«Уже привыкаем к жизни дома в большой семье. Пока что настраиваем кормление с 6 утра до часа ночи. Ну и наглядеться не могу — очень нужен нам был такой человек, хотя я вплоть до роддома старалась не думать, что будет еще один ребенок, а сейчас лежу и любуюсь на каждую складочку», — поделилась артистка.

Певица и сын продюсера поженились в 2013 году. Помимо новорожденного, Дробыш-младший и Гуркова воспитывают двух сыновей Ивана и Николая и двух дочерей Марию и Шанти.

В комментариях Гуркову поздравили с пополнением в семье поклонники, друзья и коллеги. Своими пожеланиями поделились Виктория Дайнеко, Сати Казанова, Наталья Подольская и другие.

