На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Виктор Дробыш стал дедушкой в пятый раз

Сын Виктора Дробыша Валерий стал многодетным отцом
true
true
true
close
sashaholidaymusic/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Невестка продюсера Виктора Дробыша, певица Александра Гуркова, сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о рождении сына.

По словам Гурковой, это были самые лучшие роды в ее жизни. Она пообещала поделиться подробностями позже. Малыш появился на свет 5 октября. Он стал пятым ребенком в семье Гурковой и Валерия Дробыша.

«Уже привыкаем к жизни дома в большой семье. Пока что настраиваем кормление с 6 утра до часа ночи. Ну и наглядеться не могу — очень нужен нам был такой человек, хотя я вплоть до роддома старалась не думать, что будет еще один ребенок, а сейчас лежу и любуюсь на каждую складочку», — поделилась артистка.

Певица и сын продюсера поженились в 2013 году. Помимо новорожденного, Дробыш-младший и Гуркова воспитывают двух сыновей Ивана и Николая и двух дочерей Марию и Шанти.

В комментариях Гуркову поздравили с пополнением в семье поклонники, друзья и коллеги. Своими пожеланиями поделились Виктория Дайнеко, Сати Казанова, Наталья Подольская и другие.

Ранее адвокат раскрыл, сколько потеряет Джиган после развода с Самойловой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами