Стало известно, когда Ефремов начнет посещать репетиции в театре

Директор театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова» Игорь Попов сообщил в беседе с «Абзацем», что труппа еще не начинала репетиции спектакля «Без свидетелей».

В постановке Михаил Ефремов сыграет главную роль. На данный момент проходит подготовительный этап работы — утверждаются сценическая форма, декорации и костюмы. По словам Попова, репетиции начнутся только в начале декабря. Издание отметило, что постановка должна пройти в феврале 2026 года.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в колонии в Белгородской области.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года.

4 сентября Ефремов официально присоединился к труппе театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова». Его коллективу представили на собрании перед новым сезоном.

