Лоза дал нестандартный совет начинающим гитаристам

Певец Юрий Лоза посоветовал после покупки гитары показать ее мастеру для доводки
Depositphotos

Начинающему гитаристу после покупки инструмента нужно обязательно отнести гитару к хорошему мастеру для доводки, посоветовал певец Юрий Лоза в беседе с «Газетой.Ru». По его мнению, научиться игре на гитаре можно как с помощью педагога, так и самостоятельно.

«Для начала надо определиться — каковы цели и задачи, какую музыку намерен играть начинающий и до каких пределов он собирается дойти в освоении гитары. И уже исходя из этого подобрать инструмент, который нужно сразу же отнести к хорошему мастеру для послепродажной доводки. Затем определиться с бюджетом и либо искать педагога по профилю, или пособия по тому стилю, в котором собирается музицировать», — сказал певец.

До этого Лоза заявил, что важно на определенном этапе объяснить ребенку базовые нравственные ориентиры.
В качестве примера он рассказал, как показал сыну фильм «Реквием по мечте» — чтобы сформировать у него неприятие наркотиков.

Ранее Юрий Лоза посочувствовал Булановой и Кадышевой из-за популярности среди зумеров.

