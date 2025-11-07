Лоза дал нестандартный совет начинающим гитаристам

Начинающему гитаристу после покупки инструмента нужно обязательно отнести гитару к хорошему мастеру для доводки, посоветовал певец Юрий Лоза в беседе с «Газетой.Ru». По его мнению, научиться игре на гитаре можно как с помощью педагога, так и самостоятельно.

«Для начала надо определиться — каковы цели и задачи, какую музыку намерен играть начинающий и до каких пределов он собирается дойти в освоении гитары. И уже исходя из этого подобрать инструмент, который нужно сразу же отнести к хорошему мастеру для послепродажной доводки. Затем определиться с бюджетом и либо искать педагога по профилю, или пособия по тому стилю, в котором собирается музицировать», — сказал певец.

