Блейк Лайвли заявила, что потеряла миллионы долларов из-за клеветы

Американская актриса Блейк Лайвли заявила, что потеряла миллионы долларов из-за конфликта с режиссером и партнером по фильму «Все закончится на нас» Джастина Бальдони. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на адвокатов звезды.

Адвокаты 38-летней актрисы утверждают, что Бальдони развернул против нее клеветническую кампанию, обошедшуюся Лайвли не менее чем в $161 млн. Эта сумма включает в себя заработную плату звезды в размере $56,2 млн за деятельность в сфере развлечений.

Кроме того, говорят адвокаты Лайвли, два ее бизнеса также пострадали из-за Бальдони: косметический бренд Лайвли «Blake Brown» потерял $49 млн, а бизнес по производству напитков «Betty Buzz» обесценился на $22 млн.

В конце декабря 2024 года Блейк Лайвли подала в суд на Джастина Бальдони, обвинив режиссера в сексуальных домогательствах и организации клеветнической кампании против нее. Также, по словам актрисы, артист осуждал ее за лишний вес.

Лайвли наиболее известна по роли Серены ван дер Вудсен в телесериале «Сплетница».

Ранее работники Блейк Лайвли обвинили ее в эмоциональном насилии.