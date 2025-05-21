«Это была катастрофа»: работники Блейк Лайвли обвинили ее в эмоциональном насилии

Шесть бывших сотрудников закрывшейся компании по производству товаров для дома Preserve, принадлежавшей американской актрисе Блейк Лайвли, обвинили ее в эмоциональном насилии. Об этом сообщает Daily Mail.

«Вся компания была полной катастрофой. Обвинения в отношении рабочей атмосферы, которые Блейк сейчас выдвигает [против Джастина Балдони], глубоко ироничны, учитывая, что у нее самой была одна из самых безумных, токсичных, эмоционально истощающих и неорганизованных рабочих сред, которые только можно себе представить», — сказал экс-работник звезды.

Лайвли запустила свой интернет-магазин с офисом в Нью-Йорке в 2014 году, но он закрылся через год.

Один из сотрудников вспомнил случай, когда актриса должна была провести фотосессию для бренда в своем особняке, но когда прибыли сотрудники Preserve и модель, была не готова к съемке. Брат актрисы Эрик, занимавший пост креативного директора компании, якобы часто опаздывал, и сотрудникам приходилось ждать его на улице. Кроме того, экс-сотрудники утверждают, что им приходилось сидеть на полу офиса в течение «месяцев», прежде чем привезли мебель, а некоторые из-за несвоевременной выплаты зарплаты даже не могли позволить себе проезд на метро.

Согласно заявлению, некоторые сотрудники якобы получили компенсации в размере до $300 тысяч долларов после угроз судебным иском за эмоциональное насилие и нарушение трудового законодательства.

В интервью журналу Entrepreneur в 2023 году Блейк призналась в ошибках, которые допустила с Preserve.

В конце декабря 2024 года Блейк Лайвли подала в суд на Джастина Бальдони, обвинив режиссера в сексуальных домогательствах и организации клеветнической кампании против нее. Также, по словам актрисы, артист осуждал ее за лишний вес.

17 января стало известно, что Джастин Бальдони подал в суд против актеров Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли на $400 млн за то, что, по утверждению режиссера, они пытались уничтожить его карьеру.

Ранее полиция Парижа спустя почти 40 лет случайно нашла бюст с могилы лидера The Doors.